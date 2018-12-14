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Хмельницкая АЭС подключила к работе второй энергоблок

Техника

Первый энергоблок находится на плановом ремонте

Хмельницкая АЭС подключила к работе второй энергоблок
Иллюстрация: Panoramio.com
Хмельницкая АЭС

Киев, 14 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  Второй энергоблок подключила к работе Хмельницкая АЭС, сообщает 14 декабря пресс-служба национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок №2 был введен в эксплуатацию после ремонта: был заменен трансформатор 2ВТ системы возбуждения турбогенератор. Энергоблок уже произвел 7,02 млн кВт-ч электроэнергии.

Отмечается, что первый энергоблок Хмельницкой АЭС находится на плановом ремонте.

Напомним, Хмельницкая АЭС была введена в эксплуатацию в 1987 году. Станция расположена в городе Нетешин возле реки Горынь. АЭС состоит из двух энергоблоков. Летом 2018 года правительство Украины одобрило строительство 3-го и 4-го энергоблоков станции.

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Атомная энергетика
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