В России начали испытывать первый беспилотник-перехватчик

Москва, , 18:04 — REGNUM В России начались лётные испытания малого беспилотника-перехватчика, сообщает 13 декабря ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика научно-производственной компании «Микран».

Испытываемый беспилотник получил название «Карнивора», что в переводе с латыни означает «плотоядный».

По информации агентства, аппарат небольших размеров может взлетать с неподготовленных площадок и перехватывать дроны противника при помощи метания сеток.

Кроме того, сообщается, что беспилотник компании «Микран» оборудован несколькими типами кассет для осколочных и фугасных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет боевое и разведывательное применение беспилотных летательных аппаратов распространилось чрезвычайно широко. В частности, российская авиабаза в Сирии практически каждый день подвергается атакам дронов различных типов.

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