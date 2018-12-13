Четверг, 13 Декабря 2018 года
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Windows 10 продолжает следить за пользователями, несмотря на запрет

Техника

Доказательство того, что функция на самом деле не работает, нашел один из участников форума Reddit

Вашингтон, 13 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Функция Windows 10, которая якобы позволяет отключить сбор данных об активности пользователя операционной системы, на самом деле не работает. Об этом 12 декабря сообщил портал Hot Hardware.

Один из пользователей форуме Reddit заметил, что даже после того, как соответствующая галочка в настройках снята, данные об активности продолжают отображаться на странице пользователя в учетной записи Microsoft.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что бывший сотрудник компании «ВКонтакте» запустил новую социальную сеть. Согласно заверениям разработчиков, она способна предоставить пользователям полную анонимность.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал полностью анонимную социальную сеть

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