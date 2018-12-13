Intel представила архитектуру на базе процессора Ice Lake

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Архитектура Sunnycove на основе процессора Ice Lake представлена компанией Intel в рамках мероприятия Architecture Day. Разработчик заявляет, что благодаря новой однокристальной системе производительность чипа увеличится на 75%, сообщает ОАnews.

Представители Intel отмечают, что система повысит производительность архивации 7-Zip на 75%, однако не указывают, о каком именно параметре идет речь. Не сказано также, с какими моделями сравнивался прототип новой архитектуры. Эксперты полагают, что эталоном были актуальные образцы.

В компании также обратили внимание на расширение набора команд (Instruction Set Architecture, ISA), в частности Vector-AES и SHA-NI, относящихся к инструкциям для шифрования. В новинке сделан упор на ускорении современных криптографических алгоритмов, уточняют разработчики.

Информация о новой платформе частично скрыта в силу требований о неразглашении. Эксперты ожидают подробностей в ближайшее время.

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