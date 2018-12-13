Традиционные методы геологоразведки заменят беспилотные технологии — учёный

Иркутск, , 09:10 — REGNUM Роботизированные низковысотные беспилотные технологии заменят традиционные методы геологоразведки, например, пешеходную наземную и дорогостоящую аэрогеофизику, уже в ближайшем будущем. Такое мнение высказал профессор кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных систем Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Александр Паршин на встрече в рамках просветительского проекта «Новости науки», сообщает 13 декабря пресс-служба вуза.

В настоящее время учёный разрабатывает комплекс беспилотных аэрогеофизических методов, нацеленных на повышение эффективности геологопоисковых работ в сложных природно-ландшафтных условиях. Вывод об изменении подходов в геологоразведке он сделал после апробации более дешевых и точных в пилотировании роботизированных мультироторных комплексов на электродвигателях. К числу подобных беспилотников относится комплекс «SibGIS UAS», разработанный в ИРНИТУ. Аппаратура предназначена для выполнения магниторазведки, гамма-спектрометрии и мультиспектральной сьемки.

На встрече с профессором слушатели также узнали об аэрофизических методах — магниторазведке и электроразведке. Так, суть магниторазведки заключается в нахождении и интерпретации аномалий магнитного поля Земли. Изучением этих методик и испытанием беспилотных технологий Александр Паршин занимался в экспедициях в Восточном Саяне, Приольхонье и северной части Забайкалья.

Проект «Новости науки» инициирован областной библиотекой имени И.И. Молчанова — Сибирского. Начало проекту «Новости науки» положила лекция доцента ИРНИТУ Александра Ляпина на тему архитектуры новых музеев, а в следующий раз профессор кафедры геммологии Раиса Лобацкая прочитает лекцию на тему «Древнее золото мира» в рамках авторского цикла «Ювелирное искусство в контексте времени и места».