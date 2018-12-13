На вооружение спецназа России начал поступать автомат ШАК-12

Москва, , 08:54 — REGNUM На вооружение российского спецназа начал поступать автомат ШАК-12, заявил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин.

По его словам, новый автомат является очень специфичным, оружие не является массовым даже для спецподразделений.

«К нам приходят заказы, мы их исполняем в рамках гособоронзаказа, но их не предполагалось производить в больших объемах», — цитирует РИА Новости Амелина.

Напомним, ШАК-12 расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Оружие калибром 12,7 мм разработано по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений. Для автомата разработано три типа патронов — бронебойные, патроны с пулей, имеющей алюминиевый сердечник, и дозвуковой патрон для использования с глушителем.

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