Четверг, 13 Декабря 2018 года
10:07:27 МСК

На вооружение спецназа России начал поступать автомат ШАК-12

Техника

Оружие разработано по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений

Москва, 13 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  На вооружение российского спецназа начал поступать автомат ШАК-12, заявил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин.

По его словам, новый автомат является очень специфичным, оружие не является массовым даже для спецподразделений.

«К нам приходят заказы, мы их исполняем в рамках гособоронзаказа, но их не предполагалось производить в больших объемах», — цитирует РИА Новости Амелина.

Напомним, ШАК-12 расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Оружие калибром 12,7 мм разработано по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений. Для автомата разработано три типа патронов — бронебойные, патроны с пулей, имеющей алюминиевый сердечник, и дозвуковой патрон для использования с глушителем.

Читайте также: Эксперты высоко оценивают новый российский автомат ШАК-12

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить