Киев, , 08:31 — REGNUM Украинская армия получит за время военного положения более 300 единиц техники, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 13 декабря «112 Украина».

По его словам, ВСУ уже получили более 100 единиц техники и получат до 26 декабря еще более 200 единиц. При этом Полторак не уточнил, что это за техника и какого она качества.

Напомним, эксперты отмечали, что украинская военная техника часто является либо слегка обновленной советской техникой, оставшейся со времен УССР, либо просто не пригодна для использования в бою.

Так, украинский миномет «Молот» уже стал причиной гибели и ранения нескольких солдат ВСУ, поскольку во время стрельб миномет разрывается прямо в руках военнослужащих.