В Южной Корее Google заподозрили в неуплате налогов

Сеул, , 14:29 — REGNUM Национальная налоговая служба Южной Кореи проводит тщательное налоговое расследование в отношении Google Korea, пишет KBS NEWS.

Согласно источнику, налоговая служба объявила, что отправила следователя в офис Google Korea, расположенный по адресу Ёксам-донг, Каннам-гу, Сеул, с финансовой проверкой.

Предполагается, что расследование началось после утечки информации о том, что организация, получая высокую прибыль, скрывается от налоговых служб.

Глава налоговой службы Хан Сын Хви заявил, что еще в октябре месяце согласился провести инспекцию и заранее оповестил о своем визите.

8 декабря в рамках пересмотра законодательства в отношении НДС, с июля следующего года компания должна будет платить за внутренние услуги. Однако нет четких критериев, по которым будет взиматься налог, так как наибольшая часть продаж приходится на App Store.

Представители компании сообщили, что Google платит налоги и соблюдает внутренние налоговые законы и соглашения Южной Кореи.