Во Владивостоке запущен новый комплекс мониторинга радиологического фона

Владивосток, , 13:51 — REGNUM Новый программно-аналитический комплекс (ПАК) для прогнозирования распространения радиоактивных веществ в окружающей среде, разработанный Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, начал работать во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета, сообщает 12 декабря пресс-служба вуза.

«Оборудование позволит студентам академического департамента ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ осваивать современные методы работы, а ученым — вести мониторинг радиологического фона на Дальнем Востоке и в водах Японского моря», — говорится в сообщении.

Проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст сообщил, что установленный комплекс обеспечит проведение междисциплинарных исследований по глобальной повестке мониторинга Мирового океана, разработку новых международных образовательных программ и создание базы данных по радиологической ситуации в регионе.

Академический департамент ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ создан в 2016 году. Подразделение готовит высококвалифицированные кадры исследовательского профиля для атомной отрасли и смежных структур Дальневосточного федерального округа. Ученые разрабатывают новые материалы для экологического мониторинга и безопасного обращения с радиоактивными отходами, радиохимии, биомедицины, авиакосмической и военной промышленности.