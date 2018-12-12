В Санкт-Петербурге завершены ходовые испытания сухогруза «Пола Анатолия»

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Сухогрузное судно проекта RSD59 «Пола Анатолия», изготовленное по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в интересах компании «Пола Райз» прошло ходовые испытания, сообщает 12 декабря пресс-служба Невского судостроительно-судоремонтного завода.

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро». Такие суда в соответствии с принятой в классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) габариты.

Новый сухогруз выполнен в «сверхполных» обводах, он оснащён двумя трюмами, один из которых имеет рекордную для своего класса длину, является преемником трехтрюмной серии судов RSD49. При этом по водоизмещению суда проекта RSD59 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам ВДСК.

Невский судостроительно-судоремонтный завод — одно из старейших предприятий водного транспорта на Северо-Западе России, основан в 1913 году. Предприятие специализируется на строительстве всех типов судов.