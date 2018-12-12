В Амурской области обсудили предстоящий пуск с космодрома Восточный

Благовещенск, , 11:53 — REGNUM Исполняющий обязанности гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков и губернатор Амурской области Василий Орлов провели рабочую встречу, на которой обсудили предстоящий пуск с космодрома Восточный, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.

«Запуск РН «Союз-2.1а» с КА «Канопус-В» №5 и №6 запланирован на 27 декабря, подготовка к нему идет в штатном режиме, согласно графику проведения работ», — говорится в сообщении.

На встрече стороны говорили о районах падения ступеней ракеты-носителя, о вопросах их утилизации. Также главы ЦЭНКИ и Приамурья обсудили перспективы пусков на 2019 год.

ФГУП «ЦЭНКИ» — предприятие Роскосмоса, создано при Российском космическом агентстве в 1994 году. Является основным оператором российских космодромов. Через филиал КЦ «Восточный» координирует работу организаций на космодроме «Восточный», взаимодействуя с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти России.

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