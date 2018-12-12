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Учёный ЦИАМ представит Россию при выработке экостандартов для авиации

Техника

Комиссия выработает согласованные решения стран-членов CAEP по экологическим проблемам влияния авиации на окружающую среду

Москва, 12 декабря 2018, 11:34 — REGNUM  Официальным представителем России в Комитете по охране окружающей среды от воздействия авиации (CAEP) Международной организации гражданской авиации (ICAO) назначен специалист Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Артур Мирзоян, сообщает 12 декабря пресс-служба института.

Задача комиссии — выработать согласованные решения стран-членов CAEP по экологическим проблемам влияния авиации на окружающую среду по рядку критериев: уровню шума самолетов, выбросу вредных веществ и эмиссии диоксида углерода, применению альтернативных видов топлива, а также скоординировать деятельность российских экспертов в соответствующих рабочих группах CAEP.

Отмечается, что Мирзоян примет участие в формировании новых экостандартов с учётом интересов разработчиков и эксплуатантов авиационной техники, действующих России.

CAEP основан в 1983 году. Он является техническим подразделением Совета ICAO и контролирует влияние международной гражданской авиации на окружающую среду путем разработки и принятия соответствующих экологических стандартов.

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