«Сухой» передал Минобороны сотый истребитель Су-35С

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:55 — REGNUM Министерство обороны РФ получило сотый серийный многоцелевой истребитель Су-35С, произведенный компанией «Сухой». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит «Сухой».

Самолет передан военным во время торжественной церемонии в Комсомольске-на-Амуре. Партия самолетов этого типа, запланированная на 2018 год, завершена. Участники мероприятия отметили, что истребитель Су-35 явился своего рода переходным звеном между легендарным Су-27 и перспективным Су-57.

Напомним, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35C относится к поколению 4++ и по большинству своих тактико-технических характеристик соответствует требованиям, предъявляемым к боевым машинам пятого поколения. Истребители Су-35C активно задействованы Россией в зоне военной операции в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в сети был опубликован ролик с тренировочным полетом Су-35С над островом Русский. Самолет, выполняющий несколько фигур высшего пилотажа на малой высоте и низкой скорости, снял случайный очевидец.

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