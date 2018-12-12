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Украинские моряки получат четыре «москитных» бронекатера

Техника

Корабли будут переданы украинским ВМС в следующем году при условии устойчивого финансирования их строительства

Киев, 12 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Четыре речных бронекатера получат в 2019 году Военно-морские силы (ВМС) Украины. Об этом пишет «Украинский военной портал».

Отмечается, что артиллерийские катера «Гюрза-М» и «Кентавр» «при условии устойчивого финансирования» их строительства будут переданы украинским ВМС в следующем году.

«Спуск на воду всех четырех единиц при условии устойчивого финансирования ожидается в течение 2019 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля директор Defense Express Сергей Згурец заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф», что флот из небольших кораблей и катеров, оснащённых ракетным вооружением, способен потопить корабли потенциального противника с большим водоизмещением.

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Добавим, 25 ноября два речных артиллерийских бронекатера и один буксир украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе после нарушения госграницы РФ.

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