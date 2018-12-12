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Сирия намерена запустить на орбиту первый спутник

Техника

В стране будет разработана дорожная карта национальной космической программы

Сирия намерена запустить на орбиту первый спутник
Иллюстрация: Nasa.gov
Спутник

Дамаск, 12 декабря 2018, 09:34 — REGNUM  Сирийские власти приняли решение разработать космическую программу страны и запустить искусственный спутник Земли, заявил министр связи и технологий САР Ияд аль-Хатиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Глава ведомства провел встречу с руководством и сотрудниками сирийского агентства космических исследований (GORS), в ходе которой заявил, что агентство будет разрабатывать дорожную карту национальной космической программы. По словам аль-Хатиба, одной из основных задач станет создание первого спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что американская компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

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