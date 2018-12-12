В Китае создана первая собственная система управления квантовым компьютером

Хэфэй, Китай, , 06:48 — REGNUM Первая китайская квантовая компьютерная система управления с независимыми правами интеллектуальной собственности была запущена в столице провинции Аньхой городе Хэфэй на востоке Китая, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Система управления была разработана китайской компанией Origin Quantum Computing Technology Co. Ltd., занимающейся созданием и коммерциализацией квантовых компьютеров.

Ключевую роль в системе управления играет передача точного сигнала, необходимого для функционирования квантового чипа. Она также способна обрабатывать полученную информацию и компилировать компьютерные программы, сообщили в компании.

«Система контроля является незаменимой частью квантовых компьютеров, поскольку позволяет квантовому чипу работать на полную мощность», — заявил эксперт в области квантовой информатики Го Гуанцань.

Применение система управления может найти в различных сферах от тестирования квантовых чипов и, в теории, строительстве квантовых компьютеров, а также обеспечивать решение ряда научных и экспериментальных исследований, включая точные измерение и фундаментальные научные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, многие западные эксперты убеждены, что уже к 2035 году Китай станет глобальным лидером в области инноваций, как и заявлял председатель КНР Си Цзиньпин. При этом достижения в области квантовых инноваций могут подорвать мировое техническое и научное господство США.

Читайте также: Foreign Affairs: Квантовые технологии КНР могут подорвать господство США