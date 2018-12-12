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Российские космонавты завершили работы в открытом космосе

Техника

Собранные космонавтами образцы будут доставлены на Землю 20 декабря

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе
Цитата из к/ф «Гравитация». Реж. Альфонсо Куарон. 2013. США — Великобритания
В открытом космосе

Москва, 12 декабря 2018, 04:39 — REGNUM  Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы на внешней поверхности корабля «Союз МС-09» и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Люк закрыт. Приступаем к шлюзованию. Экипаж справился со сложнейшей задачей», — заявил он.

Рогозин также поздравил российских космонавтов и специалистов центра управления полетами за высокий профессионализм и хорошо сделанную работу. Как отмечает телеканал НТВ, во время работы над обшивкой корабля, космонавты собрали пробы обшивки и сфотографировали отверстие. Образцы будут доставлены на Землю 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности корабля «Союз МС-09». Это должно помочь выяснить причины появления отверстия в корабле в конце августа, через которое выходил воздух с МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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