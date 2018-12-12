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Видео: российские разработчики представили планшет на Sailfish Mobile OS

Техника

В основе устройства лежит процессор, изготовленный по технологии 40 нм

Москва, 12 декабря 2018, 03:01 — REGNUM  YouTube-канал «Открытая мобильная платформа» опубликовал видео, в котором показана работа нового российского планшета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. В основу устройства легла микросхема SoC Мультикор 1892ВМ14Я.

В описании к видео разработчики сообщили, что она включает в себя процессора ARM Cortex-A9, два DSP (цифровых сигнальных процессора) ELcore-30M, графический 3D акселератор Mali-300 и навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou. Также устройство оборудовано встроенными портами ввода-вывода. Отмечается, что процессор изготовлен по технологии 40 нм.

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Напомним, 75% акций компании «Открытая мобильная платформа» с 1 марта 2018 года принадлежат"Ростелекому». Компания занимается разработкой операционной системы Sailfish совместно с финской Jolla, которая работает над ней с 2012 года.

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