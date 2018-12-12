Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

Москва, , 02:46 — REGNUM Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели вскрытие экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) космического корабля «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие. Прямую трансляцию работ вёл официальный сайт «Роскосмоса».

Сообщается, что космонавты покинули борт МКС в 19:00 по московскому времени и вышли в открытый космос для проведения работ. Отмечается, что у Кононенко и Прокопьев были с собой необходимые инструменты, чтобы взять образцы ЭВТИ, в том числе и образец герметика, после чего доставить их на МКС.

Напомним, в конце августа на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. После проверки, экипаж МКС нашел дыру в обшивке корабля «Союз МС-09», который был пристыкован к станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ с целью исследования обшивки «Союз МС-09». Они должны провести исследование внешней поверхности корабля, чтобы выяснить причину возникновения отверстия.

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