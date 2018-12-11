В Костроме утечки в теплосетях будут искать на вертолете

Кострома, , 23:48 — REGNUM В Костроме будут искать прорывы на теплосетях с помощью вертолета, сообщает областное телевидение «Русь». Полеты с тепловизором будут совершаться в ночное время.

Специальная техника должна помочь выявить повреждения на трубах, которые не видно при визуальном осмотре. По результатам тепловизионной съемки специалисты составят карту дефектов тепловых сетей, по которой теплоэнергетики определят приоритет ремонтных работ.

ИА REGNUM напоминает, что на теплосетях Костромы ежедневно происходит по 4 аварии: городские муниципальные сети изношены на 70%. Так, в отопительный сезон 2014−2015 годов произошло 440 повреждений, в прошлом сезоне 722, а за весь 2017 год — 1300.

Почти 10 лет муниципальные сети находились в аренде у частного предприятия, который не проводил капитальный ремонт. Поступления костромичей при оплате тепла в квартирах позволяют отремонтировать не более 10 километров труб в год — это половина, нуждающихся в капитальном ремонте сетей. Депутаты костромской областной думы обсуждают вопрос о направлении всей прибыли МУП «Городские сети» — 3 миллиона рублей — на необходимую замену труб.

«Если такое решение будет принято, то за 3 миллиона рублей мы постараемся отремонтировать как минимум порядка 300−400 метров тепловых сетей. В планах у нас, как минимум, не менее того, что сделано в 2017 году: в 2017 году мы отремонтировали 12 километров тепловых сетей», — отметил генеральный директор МУП «Городские сети» Денис Сорокин.