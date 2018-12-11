Открытие музея в Казани на базе Ту-144 перенесли на следующий год

Казань, , 13:01 — REGNUM Интерактивный музей в Казани на базе самолёта Ту-144 откроется в следующем году. Событие переносится в связи с рядом объективных причин, сообщила пресс-служба Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ.

В вузе пояснили, что изменение срока открытия связано с началом строительства прилегающего здания рядом с самолетом. В нём будут располагаться крупногабаритные экспонаты, лекторий, сервисные помещения и системы жизнеобеспечения для самолета и здания.

«В связи с первостепенной необходимостью проведения инженерных коммуникаций, установка интерактивных демонстрационных комплексов внутри самолета на данный момент невозможна», — говорится в сообщении.

Также, в связи с реорганизацией министерства образования и науки России решение вопроса о выделении средств на создание музея временно приостановлено. Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы профинансировать нереализованную часть проекта.

При этом концепция, внешний дизайн и внутренний контент всех экспонатов разработаны. Также проведены работы по разработке концепции эскизного проекта с привязкой здания к существующей территории учебного здания №8. Утверждены техническое задание на проектирование, выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Затраты на строительство в размере 35 млн рублей принимает на себя правительство Татарии.

Напомним, музей должен был открыться 31 декабря — в день 50-летия первого полета Ту-144. Предполагалось, что главной задачей музея станет ознакомление детей и молодежи с легендарным советским самолётом, работой авиаконструкторов, пробуждение в молодом поколении интереса к авиастроению.