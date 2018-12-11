Разработчик DOOM выпустил новую модификацию в честь дня рождения игры

Колорадо-Спрингс, США, , 12:47 — REGNUM Популярной видеоигре DOOM исполнилось 25 лет со дня релиза. В честь этого события разработчик первой части Джон Ромеро на своём официальном сайте анонсировал Sigil — модификацию, продолжающую сюжетную линию игры.

Мод содержит по девять миссий для одиночной кампании и мультиплеерного режима DOOM. Для запуска модификации геймерам понадобится оригинальная игра. Sigil будет распространяться бесплатно, анонс проекта назначен на февраль 2019 года. Также разработчик анонсировал коллекционное издание Sigil, в которое войдёт оловянная фигурка с головой Джона Ромера, насаженной на кол.

Первая часть DOOM вышла 10 декабря 1993 года. Команда разработчиков вдохновлялась игрой Wolfenstein 3D и ставила перед собой цель создать совершенную игру по меркам технического прогресса того времени. Тогда DOOM снискала огромную популярность среди игроков по всему миру, что послужило созданием целой серии одноимённых игр.

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