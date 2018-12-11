«Дело в запаске»: АвтоВАЗ отзывает 41 тыс. LADA Vesta

Москва, , 10:54 — REGNUM Более 41 тыс. автомобилей LADA Vesta будут отозваны ПАО «АвтоВАЗ» для покраски диска запасного колеса, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве уточнили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2017 года по настоящее время — согласно перечню VIN-кодов. Отмечается, что указанные транспортные средства были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.

«На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября ПАО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4×4 из-за возможного наличия трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

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