Платформу виртуальной реальности ATLAS VR оценили на ComNews Awards

Москва, , 08:37 — REGNUM Созданная российскими специалистами платформа виртуальной реальности ATLAS VR, которая позволит взаимодействовать с объектами во время образовательного процесса, отмечена премией «ComNews Awards. Цифровая экономика» в номинации «Образование», сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса компании «Терра Тех» Павел Суховаров пояснил, что впервые разработка была представлена мае 2018 года, а в июле технология апробировалась воспитанниками Образовательного центра «Сириус».

"За прошедшие полгода технология развилась в полноценно действующую мультипользовательскую платформу, в которой просто и удобно работать и учителям, и учащимся», — сказал Суховаров.

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Платформа ATLAS VR создана на основе данных дистанционного зондирования Земли. Она позволяет создавать цифровые копии географических, биологических, исторических и культурных объектов и погружаться в изучаемый предмет при взаимодействии с объектами. В настоящее время технология проходит тестирование в общеобразовательных учреждениях.

«Терра Тех» — структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию Роскосмос.

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