Вторник, 11 Декабря 2018 года
09:21:35 МСК

Платформу виртуальной реальности ATLAS VR оценили на ComNews Awards

Техника

Технология позволяет погружаться в изучаемый предмет при взаимодействии с объектами

Москва, 11 декабря 2018, 08:37 — REGNUM  Созданная российскими специалистами платформа виртуальной реальности ATLAS VR, которая позволит взаимодействовать с объектами во время образовательного процесса, отмечена премией «ComNews Awards. Цифровая экономика» в номинации «Образование», сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса компании «Терра Тех» Павел Суховаров пояснил, что впервые разработка была представлена мае 2018 года, а в июле технология апробировалась воспитанниками Образовательного центра «Сириус».

"За прошедшие полгода технология развилась в полноценно действующую мультипользовательскую платформу, в которой просто и удобно работать и учителям, и учащимся», — сказал Суховаров.

Читайте также: В России тестируют «школьную» платформу виртуальной реальности

Платформа ATLAS VR создана на основе данных дистанционного зондирования Земли. Она позволяет создавать цифровые копии географических, биологических, исторических и культурных объектов и погружаться в изучаемый предмет при взаимодействии с объектами. В настоящее время технология проходит тестирование в общеобразовательных учреждениях.

«Терра Тех» — структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию Роскосмос.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект создания цифрового двойника Земли представили на форуме ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить