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В Китае построили железнодорожный мост-рекордсмен

Техника

Мост спроектирован как железнодорожная станция с четырьмя путями

Пекин, 11 декабря 2018, 04:30 — REGNUM  В китайской провинции Юньнань завершилось строительство самого длиннопролетного арочного железнодорожного моста в мире, сообщает China Railways.

Отмечается, что длина моста составляет 1024 метра, а его ширина — 25 метров. Мост уникален тем, что спроектирован как железнодорожная станция с четырьмя путями.

Это обусловлено сложностью рельефа на местности, где был построен мост — в таком случае железнодорожную станцию можно было построить лишь на мосту. В связи с этим к мосту были предъявлены повышенные требования по прочности.

Этот мост является одним из основных проектов 220-километровой железной дороги Дали-Жуйли. Это дорога входит в международный железнодорожный коридор, соединяющий Китай и Мьянму.

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