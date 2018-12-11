В Китае построили железнодорожный мост-рекордсмен

Пекин, , 04:30 — REGNUM В китайской провинции Юньнань завершилось строительство самого длиннопролетного арочного железнодорожного моста в мире, сообщает China Railways.

Отмечается, что длина моста составляет 1024 метра, а его ширина — 25 метров. Мост уникален тем, что спроектирован как железнодорожная станция с четырьмя путями.

Это обусловлено сложностью рельефа на местности, где был построен мост — в таком случае железнодорожную станцию можно было построить лишь на мосту. В связи с этим к мосту были предъявлены повышенные требования по прочности.

Этот мост является одним из основных проектов 220-километровой железной дороги Дали-Жуйли. Это дорога входит в международный железнодорожный коридор, соединяющий Китай и Мьянму.