ВВС Австралии получили первые два истребителя F-35A

Канберра, , 17:37 — REGNUM Королевские ВВС Австралии сообщили, что первые два истребителя пятого поколения F-35A прибыли на авиабазу Уильямтаун. Бортовые номера самолетов 009 и 010. Они будут использоваться 3-й эскадрильей ВВС.

На базе истребители встречали министр обороны Австралии Кристофер Пайн и министр оборонной промышленности Стивен Чобо.

Всего Австралия заказала 72 истребителя F-35A. На эту программу правительство страны запланировало 17 миллиардов австралийских долларов. Австралия с 2002 года является одним из партнеров в программе разработки самолета F-35 «Лайтнинг-2».

По мнению министра обороны Кристофера Пайна, совместный ударный истребитель является крупнейшим приобретением в истории Королевских ВВС Австралии и является ключевой частью наращивания оборонного потенциала на 200 миллиардов австралийских долларов.

Пайн также считает, что проект по созданию и совместной эксплуатации девятью странами ударного истребителя американской компании Lockheed-Martin укрепит союз Австралии с США и другими ключевыми международными партнерами, включая Соединенное Королевство, Италию, Нидерланды, Турцию, Канаду, Данию и Норвегию.

Министр также отметил, что Япония и Южная Корея находятся в процессе закупки совместного ударного истребителя F-35A, и эти страны тесно связаны с Австралией в отстаивании общих стратегических, экономических интересов и интересов в области безопасности.