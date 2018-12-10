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У «ВКонтакте» может появиться отдельный мессенджер

Техника

Социальная сеть уже начала закрытое тестирование приложения

Москва, 10 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  «ВКонтакте» начала закрытое тестирование мессенджера VK Me, который работает на основе «Сообщений» соцсети. Приложение предназначено для смартфонов на iOS и Android, сообщается в закрытой группе для тестеров /testpool.

Тестовые сборки приложения пока доступны только участникам программы VK Testers после одобрения заявки. Как говорится в сообществе, приложение предназначено для тех случаев, когда не хочется отвлекаться на ленту, паблики и уведомления во «ВКонтакте».

Отмечается, что «Сообщения» — один из самых посещаемых разделов соцсети. Администраторы группы также отмечают, что VK Me — «экспериментальный продукт». Станет ли он публичным или продолжит существовать в виде эксперимента, пока не ясно. Количество участников тестирования также не сообщается.

Напомним, в апреле 2014 года подобная разработка появилась у Facebook — соцсеть выделила «Сообщения» в отдельное приложение Messenger и убрала их из основного приложения. Марк Цукерберг тогда объяснял это решение тем, что пользователям неудобно переключаться между вкладками с лентой и сообщениями.

В том же году «ВКонтакте» выпустила три отдельных приложения: Snapster для снимков, Boom для прослушивания музыки, а также VK Messenger для macOS и Windows.

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