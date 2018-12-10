Вертолеты-амфибии появятся у ВМФ после 2031 года

Москва, , 04:36 — REGNUM Военно-морской флот России получит поисково-спасательные вертолеты класса амфибий в рамках третьего этапа модернизации парка летательных аппаратов. Это произойдет в 2031—2050 годах, рассказал начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин в интервью изданию «Красная Звезда».

Ожидается, что на этом этапе морская авиация перейдет на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов. На вооружение будут приняты системы высокоточного оружия воздушного базирования нового поколения.

«Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей», — сказал Кожин.

Кроме того, предполагается нарастить боевые возможности противолодочной и многоцелевой патрульной авиации. Противолодочные полки будут переоснащены на многоцелевой корабельный вертолет и патрульный самолет дальней зоны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Россия обошла Великобританию и вышла на второе место после США по объемам продажи вооружений. Доля России составила 9,5% в общем объеме производства ста предприятий — мировых лидеров отрасли.

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