В Канаде представили нейросеть, помогающую выучить язык жестов

Монреаль, Канада, , 16:00 — REGNUM Канадская компания Stradigi AI представила программу на основе технологий искусственного интеллекта, которая в игровой форме обучает американскому жестовому языку на конференции NeurIPS 2018 в Монреале. Об этом сообщает VentureBeat.

Stradigi AI изучает возможности применений технологий искусственного интеллекта. Одним из проектов компании стала разработка алгоритма, помогающего в обучении языку жестов, который был разработан совместно с Центром помощи для слабослышащих.

Нейронная сеть, обученная на основе базы из 100 000 изображений, определяет правильность показываемых символов языка жестов перед веб-камерой с 99,03% точностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Массачусетском технологическом институте представили нейросеть, способную распознавать признаки депрессии по записи речи человека.