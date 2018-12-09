Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
17:05:02 МСК

В Канаде представили нейросеть, помогающую выучить язык жестов

Техника

Нейросеть распознаёт символы жестового языка с 99,03% точностью

Монреаль, Канада, 9 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Канадская компания Stradigi AI представила программу на основе технологий искусственного интеллекта, которая в игровой форме обучает американскому жестовому языку на конференции NeurIPS 2018 в Монреале. Об этом сообщает VentureBeat.

Stradigi AI изучает возможности применений технологий искусственного интеллекта. Одним из проектов компании стала разработка алгоритма, помогающего в обучении языку жестов, который был разработан совместно с Центром помощи для слабослышащих.

Нейронная сеть, обученная на основе базы из 100 000 изображений, определяет правильность показываемых символов языка жестов перед веб-камерой с 99,03% точностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Массачусетском технологическом институте представили нейросеть, способную распознавать признаки депрессии по записи речи человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить