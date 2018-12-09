Эксперты обнаружили в Google Play 22 опасных приложения

Маунтин-Вью, США, 9 декабря 2018, 14:38 — REGNUM Специалисты Sophos Group обнаружили в официальном магазине приложений компании Google для устройств на базе операционной системы Android 22 опасных программы. Об этом сообщает пресс-служба Sophos.
Сотрудники британской компании Sophos, занимающейся вопросами кибербезопасности, нашли уязвимость в магазине Google Play, которой пользовались злоумышленники.
Они размещали приложения с встроенным вредоносным кодом, называемым «кликфорд». Эти вредоносные программы имитируют клики по рекламным объявлениям в фоновом режиме.
Эксперты отметили, что одно из заражённых приложений Sparkle Flashlight было загружено с Google Play более 1 млн раз.
Компания Google удалила вредоносные приложения из Google Play, однако они остались на устройствах у более 2 млн пользователей.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Apple удалила из аналогичного сервиса для устройств на базе операционной системы iOS несколько фитнес-приложений со встроенным вредоносным программным обеспечением.