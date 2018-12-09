Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
14:06:11 МСК

Проект сверхтяжёлой ракеты-носителя представят в начале 2019 года

Техника

В ЦНИИмаш обсудили Федеральную целевую программу «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020–2030 годы»

Королёв, Московская область, 9 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  Окончательные варианты технического облика российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса и технико-экономическое обоснование проекта будут представлены руководству страны в начале 2019 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» после заседания Координационного совета.

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали о заседании Координационного совета руководителей работ и главных конструкторов космической отрасли, прошедшем в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) 8 декабря.

На заседании рассматривался проект Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020−2030 годы».

Эксперты обсудили график реализации программы и варианты создания ракетных комплексов сверхтяжёлого класса на космодроме «Восточный».

Программу представят на утверждение руководству страны в начале 2019 года.

Напомним, к сверхтяжёлым относят ракеты-носители, способные выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку свыше 50 тонн. Проекты таких ракет-носителей разрабатываются в России, США и Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦНИИмаш защитят технический облик сверхтяжёлой ракеты-носителя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить