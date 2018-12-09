Проект сверхтяжёлой ракеты-носителя представят в начале 2019 года

Королёв, Московская область, , 14:00 — REGNUM Окончательные варианты технического облика российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса и технико-экономическое обоснование проекта будут представлены руководству страны в начале 2019 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» после заседания Координационного совета.

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали о заседании Координационного совета руководителей работ и главных конструкторов космической отрасли, прошедшем в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) 8 декабря.

На заседании рассматривался проект Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020−2030 годы».

Эксперты обсудили график реализации программы и варианты создания ракетных комплексов сверхтяжёлого класса на космодроме «Восточный».

Программу представят на утверждение руководству страны в начале 2019 года.

Напомним, к сверхтяжёлым относят ракеты-носители, способные выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку свыше 50 тонн. Проекты таких ракет-носителей разрабатываются в России, США и Китае.

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