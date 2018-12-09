Volkswagen открыла самую мощную зарядную станцию для электромобилей

Сан-Франциско, США, , 13:01 — REGNUM Самую мощную в мире станцию для зарядки электромобилей открыла в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) компания Electrify America. Об этом сообщает Electrek.

Компания Electrify America была создана для продвижения электротранспорта в рамках соглашения между германским концерном Volkswagen Group и правительством США после скандала с дизельными автомобилями.

Electrify America открыла новую заправочную станцию в Сан-Франциско. Большинство зарядных штекеров имеют стандартную мощность, однако мощность двух станций для сверхбыстрой зарядки составляет 350 кВт (большие батареи заряжаются от таких станций 10−15 минут).

Издание отмечает, что электромобилей, которые могли бы заряжаться от такой станции, пока нет. Но эта возможность появится у некоторых анонсированных электрокаров, например Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

Напомним, скандал с дизельными автомобилями Volkswagen (иногда называемый «Дизельгейт») разгорелся в сентябре 2015 года. Тогда выяснилось, что компания продала более 11 млн автомобилей, программное обеспечение на которых показывало заниженные показатели выбросов вредных газов.