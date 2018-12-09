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Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler

Техника

Главным фактором такого роста рыночной стоимости Tesla стала вера в будущее компании как крупнейшего производителя электромобилей

Сакраменто, США, 9 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Рыночная стоимость американской компании Tesla стала более высокой чем у немецкого автопроизводителя Daimler, это следует 9 декабря из данных универсального сервиса Google Finance.

Согласно данным Google Finance, рыночная капитализация Tesla на сегодняшний день составляет 63,18 млрд долларов против 61,27 млрд у Daimler.

Такого результата Tesla удалось достигнуть благодаря перспективам дальнейшего роста и существования компании, которые смогла представить американская фирма, а не за счет реальных объемов продаж и прибыли, которые у Daimler гораздо выше.

Главным фактором такого роста рыночной стоимости Tesla стала вера в будущее компании как крупнейшего производителя электромобилей, которые, как ожидается, позволят Tesla со временем стать больше и успешнее.

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