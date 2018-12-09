Xiaomi представила пуховик с подогревом

Пекин, , 12:14 — REGNUM Водонепроницаемую пуховую куртку с нагревательными элементами представила китайская компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе. Об этом сообщает MyDrivers.

Куртка на гусином пухе получила название CHI ZHANG. Внешнее покрытие изготовлено из специального водоотталкивающего материала.

Интересной особенностью является обогревательная система, встроенная в пуховик. Несколько нагревательных пластин могут быстро нагреть пуховик до нужной температуры.

Нагревательные элементы подключаются к мобильному аккумулятору, который располагается во внутреннем кармане.

Заряда хватает на срок от 6 до 10 часов, в зависимости от температурного режима.

Заказы на CHI ZHANG собираются на краудфандинговой платформе Xiaomi.

Напомним, компания Xiaomi запустила свою краудфандинговую платформу в 2015 году. На платформе представляются проекты разных устройств, производство которых начинается после того, как формируется первый заказ. Пуховик CHI ZHANG стал 292 продуктом этой платформы.