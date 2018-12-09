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Эксперты назвали стоимость первых смартфонов с поддержкой 5G

Техника

Первые 5G смартфоны будут стоить около $1000

Пекин, 9 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Стоимость первых смартфонов, поддерживающих функцию мобильной связи пятого поколения (5G), составит около $1000, сообщают источники GizChina.

Цена на первые партии коммерческих мобильных телефонов с поддержкой 5G составит от 5000 юаней ($727) до 10 000 юаней ($1454).

Согласно другим источникам, первые 5G устройства будут стоить не меньше 8000 юаней ($1163).

Эксперты ожидают, что цены на такие смартфоны снизятся к 2020 году до 1000 юаней ($145).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Южной Корее три оператора мобильной связи запустили первую коммерческую сеть 5G на территории страны.

Пока услуги такой связи предоставляются только корпоративным клиентам.

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Телекоммуникации
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