В голосовом помощнике Google появилась функция аудио новостей

Маунтин-Вью, США, , 11:49 — REGNUM В голосовом помощнике Google Assistant тестируется функция подборки аудио-новостей по интересующим темам. Об этом сообщает The Verge.

Google Assistant используется на смартфонах на базе операционных систем Android нового поколения, таких как Android Marshmallow и Nougat. Приложение распознаёт голосовые запросы и даёт рекомендации, также оно может использоваться для обмена сообщениями.

Сейчас компания тестирует новую функцию приложения в США. В Google сравнили новую опцию с новостным радиоканалом.

По запросу Google Assistant готовит подборку новостей в формате аудио по интересующим темам.

Компания подписала соглашения о сотрудничестве с The Associated Press, South China Morning Post, The Hollywood Reporter и другими англоязычными агентствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Google сообщило, что в 2019 году компания прекратит поддержку мессенджера Allo.