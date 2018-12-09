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В голосовом помощнике Google появилась функция аудио новостей

Техника

Новая функция тестируется в США

Маунтин-Вью, США, 9 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  В голосовом помощнике Google Assistant тестируется функция подборки аудио-новостей по интересующим темам. Об этом сообщает The Verge.

Google Assistant используется на смартфонах на базе операционных систем Android нового поколения, таких как Android Marshmallow и Nougat. Приложение распознаёт голосовые запросы и даёт рекомендации, также оно может использоваться для обмена сообщениями.

Сейчас компания тестирует новую функцию приложения в США. В Google сравнили новую опцию с новостным радиоканалом.

По запросу Google Assistant готовит подборку новостей в формате аудио по интересующим темам.

Компания подписала соглашения о сотрудничестве с The Associated Press, South China Morning Post, The Hollywood Reporter и другими англоязычными агентствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Google сообщило, что в 2019 году компания прекратит поддержку мессенджера Allo.

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