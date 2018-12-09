В мае начнется подготовка МКС к приему нового российского модуля «Наука»

Вашингтон, , 10:28 — REGNUM У российских космонавтов Алексея Овичнина и Олега Кононенко запланирован в мае выход в открытый космос для того чтобы подготовить российский сегмент Международной космической станции (МКС) для приема многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом 9 декабря говорится в опубликованных материалах Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА).

До этого 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершат выход в открытый космос для осмотра отверстия в корпусе космического корабля «Союз МС-09».

Сергей Прокопьев вернется на Землю 20 декабря текущего года. Олег Кононенко прибыл на МКС 3 декабря пробудет со своим экипажем на станции до 17−18 июня 2019 года. Алексей Овичинин будет отправлен на МКС 1 марта, так как предыдущая попытка отправить его на станцию 11 октября закончилась неудачно.