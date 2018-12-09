Видеоблогер случайно рассекретели новый салон для Lada Vesta

Москва, , 08:00 — REGNUM В сети интернет был рассекречен вид салона новой модели легкого автомобиля LADA Vesta. Изображение салона LADA Vesta на несколько секунд появляется в ролике о новой модели LADA Granta на YouTube-канале"Энергетик Сергей Николаев».

Выяснилось, что салон был снят на закрытом показе АвтоВАЗа, который проходил в Санкт-Петербурге с 22 октября по 2 ноября, который был посвящен новой модели Vesta FL.

Судя по изображению, АвтоВАЗ пытается подтянуть интерьер новой модели Vesta к зарубежным конкурентам в данном сегменте. Из особенностей нового салона можно выделить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, новый вариант расположения кнопок на центральной консоли.

Заметны изменения в комбинации приборов, немного иные формы дефлекторов, дверных ручек и декоартивных элементов.

При этом на мероприятии в Санкт-Петербурге была показана «демо-версия» нового салона, в массовом производстве он будет выглядеть иначе.