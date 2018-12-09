Названы самые неудачные седаны премиум класса

Москва, , 06:42 — REGNUM Автомобильные эксперты назвали три роскошных автомобиля с типом кузова седан, создатели которых потерпели фиаско. Третье место в этом списке занял Cadillac Cimarron, сообщают «Автоновости дня».

Модель Cadillac Cimarron получилась неудобной, некрасивой и весьма дешевой с точки зрения техники. Так, представительский седан оснастили базовым мотором на 85−90 л.с. Надежность модели также была неудовлетворительной.

Второе место занял Maserati Biturbo. Автомобиль с тесным салоном слишком часто ломался, он был оснащен 2.0-литровым мотором с турбонаддувом.

Лидер антирейтинга — Aston-Martin Lagonda. Кузов модели оказался слишком широким и плоским, хотя салон был просторен и комфортен. Автомобиль начинили передовой на тот момент электроникой, которая постоянно ломалась либо некорректно работала.

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