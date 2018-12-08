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Обновление для Xiaomi подскажет, когда нужно протереть экран камеры

Техника

После обновления программного обеспечения у смартфонов Xiaomi появляется функция определения загрязнения экрана

Обновление для Xiaomi подскажет, когда нужно протереть экран камеры
Sham Hardy
Упаковка из-под Xiaomi

Пекин, 8 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  Программное обеспечение для смартфонов китайской компании Xiaomi после обновления получило функцию определения степени загрязнения объектива камеры. Об этом сообщает GizChina.

Новая прошивка для смартфонов Xiaomi версии 8.12.6 оптимизирует работу смартфона Xiaomi Mi MIX 3, однако некоторые нововведения касаются и других моделей.

После обновления программного обеспечения у смартфонов Xiaomi появляется функция определения загрязнения экрана. Система порекомендует пользователям очистить объектив, когда пыль станет ухудшать качество снимков.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре агентство DxOMark Image Labs признало смартфон Xiaomi Mi MIX 3 одним из лучших среди мобильных устройств с одинарной камерой.

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