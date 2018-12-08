В Китае запустили проект по созданию космических солнечных электростанций

Чунцин, Китай, , 08:22 — REGNUM Администрация города Чунцин и научно-исследовательские организации заключили соглашение о создании первой в Китае экспериментальной базы для развития космических солнечных электростанций. 7 декабря об этом сообщает Синьхуа.

Идея размещения солнечных электростанций в космосе обсуждается со второй половины прошлого века. Генерирующая мощность на квадратный метр электростанций, выведенных на геостационарную орбиту, превышает мощность наземных станций в десятки раз. Главными проблемами являются выведение станции на орбиту и дистанционная передача электроэнергии на Землю.

Поисками решений этих проблем на новой экспериментальной базе займутся ученые из Чунцинского университета, Сианьского отделения Китайского исследовательского института космических технологий и Сианьского университета электронной науки и техники.

В рамках проекта будут проводиться исследования по запуску станций и передаче электроэнергии микроволновым методом.

Проект предусматривает, что в 2019—2020 годах будет построена инфраструктура экспериментальной базы, а к 2025 году будет построена и выведена на орбиту первая малая космическая электростанция.

Отметим, программы развития космических электростанций, выдвинутые Китаем, США и Японией, находятся на стадии фундаментальных исследований.