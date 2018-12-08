Суббота, 8 Декабря 2018 года
09:07:19 МСК

В Китае запустили проект по созданию космических солнечных электростанций

Техника

Первая малая космическая электростанция будет построена и выведена на орбиту к 2025 году

Чунцин, Китай, 8 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Администрация города Чунцин и научно-исследовательские организации заключили соглашение о создании первой в Китае экспериментальной базы для развития космических солнечных электростанций. 7 декабря об этом сообщает Синьхуа.

Идея размещения солнечных электростанций в космосе обсуждается со второй половины прошлого века. Генерирующая мощность на квадратный метр электростанций, выведенных на геостационарную орбиту, превышает мощность наземных станций в десятки раз. Главными проблемами являются выведение станции на орбиту и дистанционная передача электроэнергии на Землю.

Поисками решений этих проблем на новой экспериментальной базе займутся ученые из Чунцинского университета, Сианьского отделения Китайского исследовательского института космических технологий и Сианьского университета электронной науки и техники.

В рамках проекта будут проводиться исследования по запуску станций и передаче электроэнергии микроволновым методом.

Проект предусматривает, что в 2019—2020 годах будет построена инфраструктура экспериментальной базы, а к 2025 году будет построена и выведена на орбиту первая малая космическая электростанция.

Отметим, программы развития космических электростанций, выдвинутые Китаем, США и Японией, находятся на стадии фундаментальных исследований.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить