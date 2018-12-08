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Эксперты назвали смартфон с лучшей одинарной камерой

Техника

Лучшим смартфоном с одинарной камерой был признан iPhone XR

Эксперты назвали смартфон с лучшей одинарной камерой
Cesar Guadarrama Cantú
Фотограф

Париж, 8 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  Специалисты французского консалтингового агентства DxOMark Image Labs, специализирующегося на камерах для мобильных устройств, опубликовали рейтинг лучших смартфонов с одинарной камерой на сайте компании.

Лучшим смартфоном с одинарной камерой был признан iPhone XR от американской компании Apple.

Вторую и третью строчки поделили устройства южнокорейской компании Samsung и китайской Xiaomi Samsung Galaxy S9 Plus и Xiaomi Mi 8.

Замкнули пятёрку смартфоны американских производителей Google Pixel 2 и Apple iPhone X.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре британское агентство Trusted Reviews представило рейтинг смартфонов по совокупным показателям качества фото и видеосъёмки.

Рейтинг британского агентства возглавил смартфон китайской компании Huawei Mate 20 Pro.

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