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УАЗ подтвердил выпуск модели Patriot с автоматической коробкой передач

Техника

«Автомат на Патриоте в следующем году появится – это факт», — написано в сообщении УАЗ в социальной сети

Ульяновск, 8 декабря 2018, 07:31 — REGNUM  Ульяновский автопроизводитель УАЗ дал официальное подтверждение информации о выпуске в 2019 году модели внедорожника Patriot, оснащенной автоматической коробкой передач (АКП). Информация об этом размещена 7 декабря на официальной странице УАЗ в Facebook.

В сообщении автопроизводителя на странице в Facebook говорится, что в последнее время ходит очень много слухов о том, что УАЗ Patriot будет оснащен в скором времени АКП и потому пора внести в данный вопрос ясность:

«Автомат на Патриоте в следующем году появится — это факт», — написано в сообщении УАЗ в социальной сети и добавляется, что автомобили с АКП поступят к дилерам не в марте, а позже.

Отметим, ранее появилась информация о том, что в 2019 модель популярного внедорожника УАЗ Patriot будет оснащена АКП и 150-сильным двигателем.

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