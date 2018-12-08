УАЗ подтвердил выпуск модели Patriot с автоматической коробкой передач

Ульяновск, , 07:31 — REGNUM Ульяновский автопроизводитель УАЗ дал официальное подтверждение информации о выпуске в 2019 году модели внедорожника Patriot, оснащенной автоматической коробкой передач (АКП). Информация об этом размещена 7 декабря на официальной странице УАЗ в Facebook.

В сообщении автопроизводителя на странице в Facebook говорится, что в последнее время ходит очень много слухов о том, что УАЗ Patriot будет оснащен в скором времени АКП и потому пора внести в данный вопрос ясность:

«Автомат на Патриоте в следующем году появится — это факт», — написано в сообщении УАЗ в социальной сети и добавляется, что автомобили с АКП поступят к дилерам не в марте, а позже.

Отметим, ранее появилась информация о том, что в 2019 модель популярного внедорожника УАЗ Patriot будет оснащена АКП и 150-сильным двигателем.