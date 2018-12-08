Прототип аэротакси улетел в сугроб на презентации в «Сколково»

Москва, , 03:00 — REGNUM Во ходе презентации прототипа аэротакси в инновационном центре «Сколково» беспилотник через несколько секунд после взлета улетел в сугроб. Видео с презентации опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как аппарат с трудом влетает, а затем, пролетев несколько метров, снижается и падает в сугроб. Разработчики аппарата пока не знают, что послужило причиной падения аппарата.

Отмечается, что разработчики располагают лишь одним прототипом, что затрудняет тестирование и получение нужных данных для разработки беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря американская компания Waymo объявила о запуске первого коммерческого сервиса беспилотных такси в США. На первых этапах сервис будет доступен лишь людям, принимающим участие в тестировании на добровольной основе. Отмечается, что сначала такси будет работать лишь в городе Финиксе штата Аризона.

Читайте развитие сюжета: Пушков: Падающий в сугроб беспилотник — профанация за 12 млн рублей