В Севастополь прибыл новый корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево»

Севастополь, , 17:48 — REGNUM В военно-морскую базу Севастополя впервые зашел новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Орехово-Зуево», прошедший государственные испытания, сообщает 7 декабря отдел информационного обеспечения флота.

Недавно переданный флоту ракетный корабль серии «Буян-М» проходил государственные испытания в Новороссийске.

«Торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован на декабрь», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Церемония будет проведена в городе-герое Севастополе, где и будет базироваться МРК «Орехово-Зуево».

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является седьмым в серии проекта «Буян-М» и вторым по счету, построенным для Черноморского флота. Корабль класса «река-море» водоизмещением 949 т предназначен для охраны и защиты экономической морской зоны государства. Главным вооружением корабля является вертикальная пусковая установка комплекса 3Р-14УКСК с восемью высокоточными крылатыми ракетами для уничтожения морских и наземных целей.

Дальность плавания — до 1500 морских миль. В комплекс вооружения корабля также входят 100-мм артустановка А-190 «Универсал», два шестиствольных зенитно-артиллерийских 30-мм комплекса АК 630-М «Дуэт», две пусковые установки зенитных управляемых ракет ЗУР «Игла» или «Игла-М», две 14,5-мм и три 7,62-мм пулемётные установки.

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