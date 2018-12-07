Арктический беспилотник «Калашникова» ZALA Arctic больше не секретный

Москва, , 16:50 — REGNUM Полноценный круглосуточный контроль за арктическим побережьем и территориальными водами может обеспечить новейший арктический беспилотник (БПЛА) «Калашникова» серии ZALA Arctic, рассказал 7 декабря генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Беспилотники ZALA Arctic оснащены собственной альтернативной навигационной системой GIRSAM, созданной для беспилотников, работающих в зонах отсутствия или подавления сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Вся бортовая аппаратура приспособлена к низким температурам, беспилотники ZALA Arctic способны автономно функционировать свыше четырех часов и могут обеспечить безопасность морского судоходства, контроль за арктическим побережьем, территориальными водами и ледовой обстановкой в радиусе 100 км.

Операторы беспилотных комплексов размещаются в специально разработанном всесезонном жилом модуле с габаритами морского контейнера.

Кроме того, информация беспилотников ZALA Arctic может использоваться учеными для исследований арктической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн «Калашников» представил комплекс боевой арктической экипировки «Нанук», испытания которой запланированы в Арктике.

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