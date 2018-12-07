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«Фольксваген» отзывает в России 178 автомобилей марки «Туарег»

Техника

Из-за технологической проблемы держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья не соответствует требованиям по прочности

Москва, 7 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  Компания «Фольксваген» заявила об отзыве 178 автомобилей марки «Фольксваген Туарег» в связи с ненадлежащим качеством одного из держателей замка ремня безопасности. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба Росстандарта.

Сообщается, что отзыву подлежат автомашины «Фольксваген Туарег», проданные в 2018 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 1 716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta, Priora. Причиной отзыва стало выявленное несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

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