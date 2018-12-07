Глава Минстроя призвал создать российское ПО для «цифрового строительства»

Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Министр строительства России Владимир Якушев призывает создать отечественное программное обеспечение в сфере «цифрового строительства». Об этом федеральный чиновник заявил на строительном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якушев отметил, что в сфере цифровых технологий информационного моделирования (BIM) есть ряд проблем.

«Первая из них — это отсутствие нашего российского программного продукта в сфере BIM-моделирования. Качественного программного продукта. Есть компании, которые в этом направлении продвинулись. Думаю, что в ближайшее время у нас такие продукты появятся, которые и должны стать основой продвижения этой технологии в России», — считает министр.

Пока что строительные компании пользуются зарубежным программным обеспечением, признал федеральный чиновник. «Нужно сделать все, чтобы появился наш российский продукт», — добавил Якушев.

Еще одна проблема — нужно улучшать нормативную базу, которая регулирует представление проектно-сметной документации. В этой сфере пока действуют старые стандарты, законодательство необходимо совершенствовать, подчеркнул министр.

Отметим, перед выступлением Якушева к нему обратился менеджер проектов группы компаний «Стройтэк» Вячеслав Шмотьев. «Хотелось бы, чтобы у нас появлялся отечественный продукт BIM-моделирования. Это бы сократило затраты проектных организаций на программное обеспечение, и имел бы мощную техническую поддержку», — попросил Якушева менеджер. Шмотьев также упомянул о проблемах с оценкой стоимости при BIM-моделирования и ряде других сложностей в применении технологии.

Напомним, технология информационного моделирования (BIM) была включена в блок FutureSkills в 2018 году на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

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