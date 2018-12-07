Пользователи сервиса «Карты Google» стали опасаться мошенничества

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Участники форума Reddit начали обсуждать проблему, с которой стали сталкиваться пользователи «Карт Google». Они начали получать ложные уведомления, предлагающие передать информацию о местоположении пользователям со странными именами. Об этом сообщил портал Engadget.

Пользователь invisibowl написал: он получил сообщение о том, что Google сделал ему бесплатный подарок. После того как он перешел по ссылке, «Карты Google» предложили ему передать информацию о своем местоположении пользователю под ником «Вы получили бесплатный приз». В итоге invisibowl решил заблокировать уведомления сервиса, опасаясь мошенников. Информацию о получении подобных сообщений подтвердили и другие участники Reddit. Пока не ясно, к каким последствиям может привести передача данных о местоположении.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Китае жертвами вируса-вымогателя стали более 100 тыс. пользователей. Начало его активности было зафиксировано 1 декабря 2018 года. Программа предлагает оплатить 110 юаней и похищает пароли, в том числе от таких сервисов, как Alipay, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами вируса-вымогателя из Китая стали свыше 100 тыс. пользователей