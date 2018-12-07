Китай запустит до нового года 2,5 тыс. км скоростных железных дорог

Пекин, , 11:07 — REGNUM Десять новых железных дорог общей протяжённостью 2,5 тыс. км будет запущено в эксплуатацию в Китае до конца 2018 года с целью наращивания протяженность скоростных железных дорог в Китае, сообщили в компании «Китайские железные дороги» (China Railway), передает 7 декабря агентство Синьхуа.

В то же время около 553 новых служб скоростных пассажироперевозок будут представлены до конца года. Таким образом, пропускная способность скоростных железных дорог в Китае будет увеличена на 9%.

Благодаря внедряемым изменениям, услуги скоростных железнодорожных перевозок станут впервые доступны в десятках городов Китая, включая Фусинь и Чаоян в провинции Ляонин, Чэндэ в провинции Хэбэй, Тунляо во Внутренней Монголии, Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян, Жичжао в Шаньдуне, Ляньюньган и Яньчэн в Цзянсу, Яань в Сычуаи и Лицзян в Юньнани.

Время путешествия между некоторые городами, как ожидается, будет значительно снижено. К примеру, менее трёх часов займет поездка из Муданьцзяна в Харбин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, а с Муданьцзяна до Пекина — всего семь часов.

Читайте также: Скоростная линия Харбин — Муданьцзян будет запущена до конца 2018 года

Читайте ранее в этом сюжете: Китай построит первый в стране подводный тоннель для скоростных поездов